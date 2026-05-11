三重県松阪地区の中学生の競技力向上を目指したバスケットボール大会が開かれました。この大会は、県内外の有力チームとの交流を通して松阪地区の中学生の技術を高め、選手同士の交流を深めようと松阪市に本社を置く瀬古食品と、松阪市バスケットボール協会が開いているものです。今回で5回目となる大会には、県内外の強豪チーム男女合わせて32チームが参加。9日からは女子の試合が行われていて、10日はベスト4以上を決めるトーナ