2025年1月の東京オートサロンでサプライズ発表されたGRヤリスMコンセプト（以下：Mコンセプト）は、モリゾウこと豊田章男氏とレーシングドライバーの佐々木雅弘氏のGRヤリスの困り事の解決の手段の1つとして「ミッドをやってみませんか？」の提案から生まれたミドシップレイアウトのスポーツ4WD研究実験車両です。2025年9月のS耐岡山で実戦デビューを果たし、レース中に1度も止まることなく走り切って多くのデータを残しました