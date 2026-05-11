人にはそれぞれ、自分が決めたルールがあり、それを基準にして行動していくものですね。自分の決めたルールのなかで快適に過ごせればそれでいいでしょうが、そのルールを他の人に押しつけてくることもあるようです。ママスタコミュニティのあるママから、こんな投稿がありました。『マイルールを押しつけてくる人は、どういう考えなの？若い人にも一定数いるけれど、中年以上になると頑固さが増して視野も狭くなるように感じる。