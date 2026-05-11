終戦間近に、北海道美瑛町や別海町の陸軍施設で空襲を受ける映像が、戦時中の映像などを収集している大分県宇佐市の団体によって新たに公開されました。１９４５年７月１５日、アメリカの戦闘機による美瑛町の陸軍施設への空襲の映像です。戦闘機が激しく機銃掃射しています。別海町では陸軍の飛行場が狙われました。映像を公開したのは、戦争の悲惨さを後世に伝えるためにアメリカ軍が撮影した映像資料を入手・解析している大分県