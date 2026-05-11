＜LIVゴルフ第7戦 at バージニア最終日◇19日◇トランプ・ナショナルDC（バージニア州）◇7679ヤード・パー72＞ドナルド・トランプ大統領が所有するコースで開催されたLIVゴルフ第7戦は、全競技が終了した。ルーカス・ハーバート（オーストラリア）が8バーディ・3ボギー・1ダブルボギーの「69」で回り、トータル24アンダーで逃げ切り。LIV初優勝を飾った。【写真】おめでとう！ 河本結が母の日メジャーV今大会終了後のポイントラ