S&P500、ナスダック100ともに年初来最高値を更新、半導体株がけん引 先週（5月4日週）の米国株式市場は、イラン情勢と決算相場の綱引きの中で、週を通じてS&P500が＋2.33%、ナスダック100が＋5.5%と力強く上昇し、両指数とも年初来最高値を更新しました。週末5月8日（金）にS&P500は7399ポイント、ナスダックは29235ポイントで引けました。 今週（5月11日週）最大の注目点は、半導体株の異次元の上昇と言えるでしょ