熊本城で見つかった新しい種類のサクラについて、その名前が一般投票の結果、「八十姫（やそひめ）」に決定しました。 【写真を見る】新種のサクラ 名前は「八十姫(やそひめ)」が"圧倒的な得票率"＜熊本城＞2027年春に世界が認める“新品種”を目指す 熊本市が実施していた新しいサクラの名称投票の結果が、今日（11日）発表されました。 総投票数5797票のうち、半数を超える3212票を集め、圧倒的な支持で選ばれたのは「八十