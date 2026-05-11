ロックバンド「Mr.Children」の桜井和寿（56）が10日放送のテレビ朝日系「EIGHT-JAM」（日曜後11・15）にVTR出演。その表現力に憧れる歌手を明かした。同番組では前回放送の未公開トークを紹介。ボーカルレコーディングへのこだわりについて聞かれた桜井は、1997年にリリースしミリオンセラーを達成した「EVERYTHING （It's you）」を挙げ、「今だったら、絶対あのテイクは出せない」と振り返った。「でも音楽だから、エモー