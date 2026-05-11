2位阪神に1ゲーム差をつけ、23勝14敗の貯金9を作り首位に立つヤクルト。その中で盗塁数は、去年から大きな変化が見られます。今季37試合で30盗塁。盗塁数は12球団ナンバーワンですが、昨季は同じ37試合で10盗塁。実に成功数は、3倍に膨れ上がっています。盗塁ランキングトップの11盗塁の岩田幸宏選手の活躍も光りますが、チーム全体で次の塁を積極的に狙う意識が目立ちます。5月2日DeNA戦では、1点を追いかける8回に代走・赤羽由紘