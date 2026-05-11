グラビアアイドルの山田あい（22）が、10日にXを更新。撮影会を当日に欠席したことを謝罪した。山田はこの日、埼玉県内で開催の「はなまる2026大プール撮影会」に出演予定だったが「本日当日にも関わらずプール撮影会を体調不良で欠場になってしまって、本当にごめんなさい」と謝罪。「沢山楽しみにして来てくれていたのにこの様な形になってしまって信頼を失ってしまったと思います。体調管理もしっかりして今回の事が起こらない