BTSやTOMORROW X TOGETHERらグローバルスターの発掘と新人開発に携わってきたKIM MI JEONG（キム・ミジョン）氏による新レーベル「Rii.MJ（リ・エムジェイ）」から誕生するボーイズグループ「VIBY（バイビー）」の軌跡を追うドキュメンタリー番組『VIBY 1329 The night before debut』#2が、5月6日に放送された。【映像】武道館視察に緊張と興奮のVIBYメンバー同番組は、キム・ミジョン氏が日本で立ち上げた新レーベル「Rii.