目黒蓮（29）の主演映画「SAKAMOTO DAYS」が公開中の福田雄一監督（57）が、11日に配信がスタートしたフリーアナウンサー笠井信輔（63）のYouTube番組「笠井信輔のシネマスパーリング」に出演。「僕、笠井さんだから話せるんですけど…多分、世間では一切、知られていない話。実は…うつ病になっちゃったんです」と、自身がうつ病だったと初めて告白した。福田監督は、うつ病で「（19年初頭から）24年の頭まで、僕、基本的にはベッ