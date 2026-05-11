チャンネル登録者数906万人の人気YouTuberグループ「Fischer's―フィッシャーズー」のリーダー・シルクロードさんが2026年5月3日、個人YouTubeチャンネル「ロードシルク」を更新。「【減量】デブすぎたので２ヶ月ガチで筋トレやったら何キロ痩せたか見せます！！」と題し、ダイエットの結果を報告した。コメントにショック...「結婚してから幸せ太りしたな」「歳だから」2か月前に自分の体を鏡で見た時に、「ダサすぎて」衝撃を受