横浜エクセレンスの「B2 FINALS」への夢、そしてB2王座への挑戦は、西地区首位の壁に阻まれる結果となりました。 2026年5月10日（日）に行われた「りそなグループ B2 PLAYOFFS SEMIFINALS 2025-26」神戸ストークス戦。Game1から100点ゲームの殴り合いとなった激闘は、横浜EXの執念が光るも一歩及ばず、準決勝敗退が決定。しかし、この試合でB2の歴史を塗り替える驚愕の記録が誕生しました。