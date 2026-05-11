体幹力の低下や姿勢の崩れは要注意！全身の不調を引き起こす今すぐやめるべき何気なくやってしまっている悪い習慣とは 悪い習慣はやめてブレない軸をつくる なにげないくせや習慣も体幹力の低下や姿勢の崩れを教えてくれます。たとえば、「ショルダーバッグはいつも同じ側の肩にかける」「いすに座るとすぐに脚を組む」という習慣は、体のゆがみの原因になります。 さらに、「脚を組まないと落ち着かない」「脚を組ん