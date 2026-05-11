たるみ対策におすすめな効果的な食べ方 『牛肉×ピーマン』でコラーゲンをつくり出す 40歳前後から、あごのラインや輪郭が丸くなり、頬のあたりがたるんできた……。その理由は、加齢に伴ない顔のうるおい成分がどんどん減ってくるから。若い頃のようなハリのある肌、すっきりシャープなフェイスラインをとり戻すためには、牛肉とピーマンを食べてうるおい成分を補いましょう。 肌のうるおいを保つ