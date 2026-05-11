神社の境内のなかにあるものとは 神社の境内には何があるの？ お寺に比べて神社は見所が少ないと思っていませんか。実は筆者もそうでした。しかし、それは誤解です。正しい知識をもって眺めてみれば、見所がいっぱいあることがわかるはずです。宗教建築・美術として興味深いだけではなく、地域の歴史や文化もそこから読み解くことができるのです。以下に一般的な神社の境内で見られるものの説明をしますが、鳥居と社殿が１つだ