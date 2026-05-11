グルメ漫画の金字塔として長く愛され続ける『ザ・シェフ』（原作：剣名舞、劇画：加藤唯史）。 美味しい料理の描写はもちろん、料理を通じて描かれる人間模様が多くの読者を魅了しています。 今回は、胸が熱くなる親子の確執を描いた第3話「父と子①」のストーリーをご紹介します。 『ザ・シェフ』とはどんな作品？ 主人公の味沢匠は、特定の店を持たず、依頼人の希望に応じて料理を作り上げる天才シェ