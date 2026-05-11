体脂肪が増える最も大きな原因は「食べる量」と「消費量の問題」 摂取エネルギーと消費エネルギー 体脂肪が増えてしまうのは食べ過ぎが原因に他ならないですが、それならばできるだけ食べないほうがいいのか、と言ったらそうではありません。人間は生きていくためにしっかりと食べ物からエネルギーを摂る必要があります。要は生きるために消費するエネルギーと食べ物から得るエネルギーの収支が