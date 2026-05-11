肝硬変や肝細胞がんに進行することも！お酒を飲まない人でも脂肪肝になる可能性がある理由 異所性脂肪、糖質過多にも要注意 「脂肪肝」と聞くと、「太っている人がなる病気」「お酒を飲む人がなる病気」というイメージを持っている人は多いのではないでしょうか。しかし、痩せていても脂肪肝になる人はいますし、お酒を毎日飲んでいても脂肪肝にならない人はいます。むしろ、お酒は適量であれば毎日飲んだほうが健康にな