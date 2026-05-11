東京時間10:41現在 ＮＹ原油先物JUN 26月限（ＷＴＩ）（時間外取引） 1バレル＝99.30（+3.88+4.07%） 中東情勢を受けて上昇した後、もみ合いとなっている。紛争長期化への警戒感が強い。