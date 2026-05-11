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東京時間10:41現在 東京金先物APR 27月限（TOCOM） 1グラム＝24517.00（-134.00-0.54%） ＮＹ金先物JUN 26月限（ＣＯＭＥＸ）（時間外取引） 1オンス＝4702.80（-27.90-0.59%） ※東京金先物は5分程度の遅れ 中東情勢を受けたドル高警戒で金先が軟調