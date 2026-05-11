ドル円157円台ドル買い一服も円売りは継続貿易赤字拡大懸念 有事のドル買いは一服、ユーロドルやポンドドルは下げを縮めている。 貿易赤字拡大懸念で円売りは続いており、ドル円は157円台にしっかり乗せている。下落して始まったクロス円は下げを帳消し、日経平均はマイナス圏に転落。今週のベッセント米財務長官の日本訪問を前に警戒感が高まっているが、日本政府の経済政策に変更がない限り円売りは続くと海外勢