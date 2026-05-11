USD/JPYEUR/USDEUR/JPYGBP/USD 1WK8.715.917.406.88 1MO7.695.716.476.52 3MO7.795.756.666.71 6MO8.106.007.057.07 9MO8.186.157.317.29 1YR8.286.387.567.44 GBP/JPYAUD/USDUSD/CHF 1WK7.829.316.58 1MO6.968.836.56 3MO7.358.876.69 6MO7.809.256.97 9MO8.119.