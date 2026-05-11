ソニーは2026年5月8日の決算説明会で、ソニーがAIをどう考えているか、特にPlayStation向けゲーム制作におけるAIの評価について言及しました。ソニーはAIを「強力なツール」と呼びつつも、AIはスタジオやクリエイターの能力を補強するためのものであり、取って代わるものではないと述べています。経営方針および業績に関する説明会 | ソニーグループポータルhttps://www.sony.com/ja/SonyInfo/IR/library/presen/er/PlayStation se