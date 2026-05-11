大相撲の横綱・豊昇龍（立浪）が夏場所２日目の１１日、日本相撲協会に休場を届け出た。初日の小結・高安（田子ノ浦）との取組で右太もも裏を痛めた。豊昇龍の休場は昨年７月の名古屋場所以来８度目で、横綱昇進後は３度目となった。師匠の立浪親方（元小結・旭豊）はこの日、両国国技館で報道陣に対応した。休場の判断は豊昇龍が取組を終えて部屋に戻った前日の夜。「足を引きずっていたので、ちょっと（相撲は）取れないとい