人気ＹｏｕＴｕｂｅｒのヒカルと新恋人・神楽（かぐら）さんの２ショットに反響が広がっている。ヒカルは１０日までにインスタグラムを更新し「みんなでとろろ鍋食べたぜ」と食事する写真をアップ。フォロワーから「きゃー美男美女」「素敵夫婦にしか見えん」「お似合いすぎ」「絵になるとはこのこと」などの声が寄せられ、１万６０００件の「いいね！」が集まった。Ｘでは（旧ツイッター）で「インスタ投稿全くしてなかっ