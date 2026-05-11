外務省の外交文書は原則的に、作成から30年経つと公開される。2017年、明らかになったある文書には、こんな一文があった。〈（日本での）関心の高まりは熱狂的だった〉1986年5月8日に来日した英王妃・ダイアナのフィーバーについてである。今年は40周年のメモリアル・イヤー。当時の大騒動を振り返りつつ、未だ世界での人気も衰えぬ悲劇のプリンセスの魅力が一体どこにあったのか、秘話とともに迫りたい（文中敬称略。役職、年