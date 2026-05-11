犬神家の衝撃1976年公開の「犬神家の一族」（市川崑監督）でスタートを切った角川映画の名作を、第1作公開から50周年を記念し、4Kデジタル版に修復された作品も含めて一挙に上映する「角川映画祭」が、東京・角川シネマ有楽町で開催されている（9月17日まで）。その内訳は「角川映画」が34作。そして今年、生誕111年を迎えた市川監督の6作品となっている（角川映画の中に市川作品は2作）。【写真を見る】どれも記憶に新しい「角