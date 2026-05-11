ホルムズ海峡に停泊する原油タンカー＝2日（AP＝共同）【ニューヨーク共同】10日のニューヨーク・マーカンタイル取引所の原油先物相場は、指標の米国産標準油種（WTI）の6月渡しが上昇し、一時99ドル台を付けて今月6日以来となる節目の100ドルに迫った。中東紛争の長期化に警戒感が強まり、買い注文が優勢となった。米メディアがイスラエルのネタニヤフ首相の「対イラン紛争は終わっていない」との発言を報道。中東の緊張が続