ロックバンド「Mr.Children」の桜井和寿（56）が10日放送のテレビ朝日系「EIGHT-JAM」（日曜後11・15）にVTR出演。前回放送の未公開トークで、意外な趣味を明かした。ピアニスト・清塚信也氏からの質問として、作曲する上での気分転換について聞かれた桜井は「音楽を作ることが気分転換になってますし、作ることは趣味。歌うことも、趣味って言やぁ趣味」と話した。また「モダンアート、陶芸、建築物や映画など、音楽以外の