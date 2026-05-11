「大相撲夏場所・２日目」（１１日、両国国技館）横綱豊昇龍（２６）＝立浪部屋＝が夏場所２日目の１１日、休場した。初日の高安戦、上手投げで敗れた際に右太もも裏を痛めた。師匠の立浪親方（元小結旭豊）は「横綱は残念そうな顔をしていた。ファンの皆さんに申し訳ない」と話した。自力で歩けない状態で、部屋に戻った前日夜に休場を決めたという。豊昇龍の休場は昨年の名古屋場所以来８度目。２日目の対戦相手、藤ノ川（伊