卓球の世界選手権団体戦・決勝で日本は男女ともに、中国に敗れ、惜しくも銀メダルとなりました。55年ぶりの金メダルをかけて、卓球王国・中国と対戦。第1試合は、張本美和選手が登場。これまで11回対戦して1度も勝ったことがない難敵相手に3対2で勝利します。第2試合は落としますが、第3試合ではカットマン・橋本帆乃香選手が粘り強いプレーで勝利し、日本が先に王手をかけます。しかし、中国の壁は高く、第4試合、第5試合と破れ日