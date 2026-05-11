ヒガシホールディングスは急反騰している。前週末８日の取引終了後、２６年３月期の連結決算の発表にあわせて、２７年３月期の通期業績予想を開示した。売上高予想は５９０億円（前期比１．８％増）、経常利益予想は４２億５０００万円（同２．４％増）とした。期末一括配当予想は２円増配の６２円を見込む。また、同時に中期経営計画における２８年３月期の売上高目標をこれまでの５５０億円から６１０億円、経常利益を３