五洋建設が大幅反発している。前週末８日の取引終了後に発表した２７年３月期連結業績予想で、売上高８１８０億円（前期比３．０％増）、営業利益５９０億円（同６．７％増）、純利益３５０億円（同０．９％増）と過去最高業績の更新を見込み、年間配当予想を前期比４円増の５２円としたことが好感されている。 資材価格の上昇などが利益を圧迫するものの、大型港湾工事や物流施設、防衛関連などの豊富な手持ち工事の進捗に