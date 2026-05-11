ＡＣＳＬがストップ高の３４３０円に買われている。ドローン関連の一角として４月中旬以降上昇基調にあることに加えて、この日は米国子会社がカナダ市場で産業用ドローン事業の本格展開を開始すると発表したことを好感した買いが入っている。 カナダを拠点とするドローンソリューション企業であるドラガンフライ＜DPRO＞と連携し、小型空撮機体「ＳＯＴＥＮ（蒼天）」の販売を６月に開始する。また