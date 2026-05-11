瀬戸内地方は、高気圧に覆われて全域で晴れています。昼過ぎ以降も晴れるでしょう。海沿いを中心に空気の乾燥した状態が続くため、火の取り扱いに注意してください。日中の最高気温は岡山、津山、高松で25度の予想です。10日と同じくらいの気温で、汗ばむ陽気になるでしょう。 12日は気圧の谷や湿った空気の影響で雲が広がり、午後は雨の降るところがある見込みです。朝の最低気温は岡山と高松で13度、津山で11度でしょう。日中の