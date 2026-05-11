イラスト：飯田ともき 初めて買ったデジタルカメラ、今でも手元に残っていますか？ 買い替えを重ねてきた中でも、最初の1台はやはり特別な存在ではないでしょうか。 デジカメ Watchでは、思い出のカメラにまつわるエピソードを募集する読者投稿企画「忘れられない1台～私の愛したデジタルカメラ」を実施中です。最初の1台をまだお持ちかをお聞かせてください。（編集部：佐藤） 初めて買ったデジタルカ