高市早苗首相と李在明（イ・ジェミョン）大統領の“ドラムセッション”に合わせて虚偽の字幕を入れたフェイクニュース配布者が警察に逮捕された。【実際の写真】高市首相と李大統領のドラムセッション5月10日、光州（クァンジュ）警察庁サイバー犯罪捜査隊によると、業務妨害や著作権法違反などの容疑で30代無職の女が書類送検された。女は今年1月13日、韓国国内のある報道専門チャンネルによる李大統領訪日のニュース画面に、「尹