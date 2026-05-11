名古屋グランパスは５月10日、J１百年構想リーグ地域リーグラウンドWEST第16節で、京都サンガF.C.とホームで対戦。３−０の完勝を収めた。チームの全３得点を叩き出したのは、山岸祐也だ。開始９分、中山克広のクロスからヘディングシュートを流し込む。29分、浅野雄也のクロスに右足ダイレクトで合わせ、シュートは相手GKにセーブされるも、こぼれ球をプッシュした。90分には甲田英將の右CKを打点の高いヘッドで押し込んだ