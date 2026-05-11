山形県尾花沢市内の宿泊施設で着替え中の女性を盗撮しようとしたとして、市内に住む会社員の男（４４）が１１日逮捕されました。 警察によりますと性的姿態等撮影未遂の容疑で逮捕されたのは尾花沢市銀山新畑に住む会社員の男（４４）です。 男は今月１０日、尾花沢市の宿泊施設の倉庫で着替え中の女性を盗撮しようとした疑いがもたれています。 男は自身のスマートフォンを動画撮影状態にして設置していて、宿泊施設の従