［J１百年構想リーグEAST第16節］柏 １−０ 川崎／５月10日／三協フロンテア柏スタジアム６連敗中と苦しむ柏にとっても予想外の出来事だったようだ。０−１で競り負けた浦和戦から中３日、ホームに川崎を迎えたゲーム。昨季就任した長谷部茂利監督の下でも４バックを貫いてきた川崎が、ミラーゲームを挑むかのように３−４−２−１で臨んできたのだ。柏のリカルド・ロドリゲス監督も振り返る。「試合のメンバーが発表されて、1