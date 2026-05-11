日本サッカー界に激震が走ったのが、土曜の夜だ。ブライトンの三笘薫がウォルバーハンプトン戦で、左足ハムストリングを痛め、交代を余儀なくされたのだ。まだ、検査結果は発表されていないが、ブライトンのファビアン・ヒュルツェラー監督は「あまり良い状態には見えなかった」とコメント。日本代表アタッカーの様子からも軽傷でないという感触が伝わってきた。森保ジャパン主力の負傷に日本が騒然となるなか、韓国メディ