今から半年前、MF岩土そら（鹿島ユース／２年）は先輩たちや同級生が活躍する姿を画面越しに見ていた。日本から遠く離れたカタールの地で行なわれた昨秋のU-17ワールドカップ。鹿島の先輩であるFW吉田湊海（鹿島／３年）、MF平島大悟（鹿島ユース／３年）が躍動していた。同学年のCB元砂晏翔仁ウデンバ（鹿島／３年）も早生まれ組ながら飛び級で参戦。圧倒的な高さとスピードを活かした守備能力で個性豊かな海外勢のアタッカー