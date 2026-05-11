11日11時現在の日経平均株価は前週末比182.64円（-0.29％）安の6万2531.01円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は916、値下がりは600、変わらずは50と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。 日経平均マイナス寄与度は283.19円の押し下げでＳＢＧ がトップ。以下、アドテスト が117.06円、ファストリ が56.32円、東エレク が21.12円、任天堂 が16.46円と続いている。 プラス寄与度トップはコナミ