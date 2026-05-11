11日の外国為替市場のドル円相場は午前11時時点で1ドル＝157円09銭前後と、前週末午後5時時点に比べ26銭のドル高・円安。ユーロ円は1ユーロ＝184円79銭前後と62銭の大幅なユーロ高・円安で推移している。 株探ニュース