突然ですが、ご近所付き合いしてますか？お隣さんが、どんな人か知らないことも多いですよね？この作品を見ると、お隣さんやご近所の人が気になり始めるかもしれません！？なんと、両隣からイケメンたちが”お邪魔”してきて、恋愛に発展するかもーーー！？なんていう、夢のようなラブコメディ♡テレビアニメ『ただいま、おじゃまされます！』漫画配信サイト「コミックシーモア」で2020年から配信中！原作者・和戸村さんによ