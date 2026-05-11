◇インターリーグブルワーズ4×−3ヤンキース（2026年5月10日ミルウォーキー）ブルワーズのブライス・チュラング内野手（26）が10日（日本時間11日）、本拠でのヤンキース戦に「2番・二塁」で先発出場。自身初のサヨナラ本塁打を放ってチームを劇的勝利に導き、スイープに成功した。3−3で迎えた9回2死、相手守護神ベッドナーの初球、真ん中付近のカーブを捉えると、大きな放物線を描いた打球はバックスクリーン左に着弾