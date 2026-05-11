昨年１１月に巨人を自由契約になったオコエ瑠偉外野手がメキシコリーグのキンタナ・ロー・タイガースと合意した。１０日（日本時間１１日）、球団が公式Ｘなどで発表した。オコエは関東第一から１５年ドラフト１位で楽天に入団。１年目から開幕一軍入りを果たし、１７年には打率３割をマークした。しかし、以降はけがや不振により出場機会が減少し、２２年の現役ドラフトで巨人へ移籍した。移籍１年目には開幕１番スタメンで起