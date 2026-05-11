5月10日、Kアリーナ横浜で開催された『Kstyle PARTY 2026』にSUPER JUNIOR-D&Eが出演。圧巻のパフォーマンスで会場に集まったファンを楽しませた。【映像】SUPER JUNIORドンへ（39）＆ウニョク（40）現在の姿SUPERJUNIOR-D&Eは、2005年にデビューした韓国のアイドルグループSUPER JUNIORのメンバーであるドンヘとウニョクによるユニット。ユニットとしては2011年にデビューし、韓国はもちろん日本でも精力的に活動を行